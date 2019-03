Imperia. La tradizione del Carnevale dei bambini “Carleva U Veggio” si è rinnovata nella città alta per merito del Circolo Parasio. Famiglie e bambini hanno trascorso un pomeriggio in maschera con giochi e animazione per grandi ma soprattutto per i più piccoli.

«Il Carnevale dei bambini – dichiara Giacomo Raineri presidente del dinamico circolo di palazzo Guarneri – rappresenta un momento aggregativo per tutta la comunità e per rilanciare una zona storica della città».

di 6 Galleria fotografica Carnevale Parasio









«È stata quindi anche l’occasione – conclude Raineri – per far riscoprire una parte di Porto Maurizio dove da parte di quanti amano il loro quartiere e vogliono farlo rivivere».