Imperia, gli atleti del Fudoshin karate Liguria si aggiudicano il Campionato ligure di kumite

Imperia. Domenica 3 marzo si è svolto nel palazzo dello Sport della Città di Imperia il Campionato Regionale di karate FESIK.

Non poteva iniziare meglio l’anno agonistico per il Fudoshin karate Liguria, un vero e proprio expolit degli atleti della società ponentina che si sono aggiudicati il Campionato ligure di kumite ed il terzo posto nel Campionato di kata.

Ben 380 atleti delle 14 società provenienti da tutta la Liguria si sono affrontati sui tre tatami allestiti nella splendida struttura per tutta la giornata davanti un folto pubblico. Tutti gli atleti del M° Regina sono saliti sul podio nelle 38 categorie di kumite (combattimento) previste, ben 24 medaglie d’Oro, 14 d’Argento e 21 di Bronzo per un totale di 141 punti che hanno valso il titolo di Campione Regionale di kumite.

Al campionato è stato abbinato il Memorial “Nitti Cersosimo”, Allievo del M° Regina uomo stimato ed amato da tutti i componenti della società precocemente e recentemente scomparso.

Classifica società kumite

1° Fudoshin Liguria

2° ASD VIRTUS Genova

3° Shiro Accademy GE

4° Yamabushi GE

Classifica società kata

1° Dojo Ronin Genova

2° ASD VIRTUS Genova

3° Shiro Accademy GE

4° Yamabushi GE

Ospiti alla manifestazione oltre l’assessore allo sport di Imperia il vice presidente nazionale FESIK Evro Margarita: “Mi fa sempre piacere presenziare agli eventi sportivi che si svolgono in questa bella struttura che il Comune di Imperia ci mette a disposizione e nella quale abbiamo organizzato grazie alla società Fudoshin gare a livello Nazionale ed Internazionale, sono benevolmente impressionato dal folto pubblico presente e dall’organizzazione di questo campionato in questa disciplina sportiva dove sono percettibili i più alti valori dello sport, ringrazio il M° Dario Regina e tutto il suo staff, per aver ancora una volta scelto la città d’Imperia per una manifestazione così importante”.

Il maestro Dario Regina: ”Che dire, ogni campionato mi da sempre una grande soddisfazione, che va al di là del risultato agonistico, per me i miei ragazzi sono tutti sul podio, il loro impegno e la loro dedizione al karate in senso sportivo e non valgono più di ogni medaglia, e penso sia questo il motivo per il quale si raggiungono questi risultati. Oggi è stata una bella giornata di sano sport grazie a tutti gli atleti allo staff del Fudoshin agli istruttori Gainluaca Primo, Farina Eika, Falavigna Denis, agli arbitri Amante Lucio, Lagorio Carla e Mauri Paolo, oltre hai genitori ed al pubblico che pazientemente e sportivamente hanno seguito l’evento. Un grazie particolare alla

Fidas (donatori di sangue Imperia) che ci ha onorato con la presenza e ha contribuito per la tutela sanitaria di tutti gli atleti”.