Imperia. Un gayser alto cinque metri sta allagando strada Ciosa. E’ quanto si sta verificando questa mattina verso le 7 nel quartiere Caramagna della città capoluogo, dove un tubo dell’acquedotto è saltato facendo schizzare per aria l’acqua sotto pressione contenuta nell’acquedotto.

Sul posto si sono diritti i tecnici dell’Amat, i quali dovranno fare i conti con l’ennesima perdita della rete idrica imperiese. C’è anche la preoccupazione per una condotta elettrica che passa vicina all’area allagata.

L’erogazione è sospesa in tutto il quartiere fino al ripristino della condotta. Solo nella giornata di ieri era successa la stessa cosa in via Gavi.