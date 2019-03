Imperia. Il vicesindaco Giuseppe Fossati a proposito delle polemiche sul “porta a porta” e sulla preannunciata agitazione sindacale, va in controtendenza: «In una riunione tecnico-politica con Teknoservice, ho appreso, oltre a dati che verranno comunicati a breve, una circostanza che mi ha colpito e che dovrebbe far ragionare chi giornalmente non fa che criticare il sistema di raccolta porta a porta, con toni spesso offensivi. Ci sono ragazzi della Teknoservice che credono talmente nel loro lavoro che, finito il turno del giorno, chiedono di poter uscire di nuovo per portarsi avanti sul lavoro del giorno seguente. Giusto criticare quello che non funziona ancora, ed è molto, non corretto farlo in modo denigratorio di chi lavora e si sta impegnando a fondo per migliorare questa città. Vale per i lavoratori seri, anzitutto, per la ditta, che sta investendo moltissimo, per gli uffici comunali e, scusate, anche per il sindaco Claudio Scajola e gli amministratori comunali che hanno avuto il coraggio di portare avanti una svolta epocale e politicamente rischiosa, tanto è vero che nessuno prima l’ha nemmeno tentata.

Intanto sul web impazza un video realizzato dal noto attore e regista imperiese Antonio Carli sul tema “mastelli”