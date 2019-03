Imperia-Finale, i convocati nerazzurri

Imperia. Penultima giornata casalinga per la formazione nerazzurra che dopo l’incontro in programma oggi con il Finale affronteranno due turni in trasferta, rispettivamente con Rapallo e Ventimiglia, per poi chiudere la stagione tra le mura amiche del “Ciccione” contro l’Alassio FC.

L’Imperia arriva a questo impegno nella bella vittoria esterna contro il Molassana mentre il Finale è reduce dal pareggio esterno con la Sammargheritese (1-1). Le squadre scenderanno in campo alle 15 presso lo stadio “Nino Ciccione”.

Mister Colavito per la sopracitata partita ha diramato le seguenti convocazioni: Trucco, Meda, Fazio, Laera, Ambrosini, Corio, Faedo, Mella, Martelli, Tahiri, Costantini, Roda, Castagna, Risso, Di Lauro, Giglio, Franco, Cavallone, Delice, Pallini.