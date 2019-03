Imperia, English Summer Camp alla N.S. della Misericordia per imparare l’inglese

Imperia. Anche quest’anno per il quarto anno consecutivo torna l’English Summer Camp di Bell Beyond.

Si tratta di un campo estivo intensivo in inglese della durata di 2 settimane, sostenuto da Ag@ (Associazione Genitori Attivi ) e organizzato presso la scuola N.S. della Misericordia di Porto Maurizio.

Target dei partecipanti: bambini in età dalla prima elementare alla seconda media, saranno divisi in gruppi in base all’età e verrano seguiti per 8 ore al giorno da giovani tutor madrelingua.

Un’esperienza intensa e divertente che può far capire ai ragazzi f la necessità e il piacere di imparare una lingua che potrà aprirgli strade importanti nel futuro.

Giusy socia AG@ sarà la referente nel dare informazioni generali e per le prenotazioni. Tel 338 4747606