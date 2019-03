Imperia, elezioni Rsu ARTE. Uil Fpl primo sindacato

Imperia. “Come UIL FPL siamo più che soddisfatti del risultato ottenuto alle elezioni RSU dell’ARTE Imperia.

I voti ottenuti dai candidati nella lista UIL FPL, 13 preferenze su 16 votanti con l’81,25 per cento ha permesso di affermarci in assoluto il primo sindacato dell’Ente. Ringraziamo i 4 lavoratori che hanno scelto di candidarsi nella nostra lista, e tutti gli altri che con la loro preferenza hanno riposto fiducia in loro e nel sindacato UIL FPL da sempre vicino a tutti i lavoratori, a tutela di tutti i cittadini”.

E’ il commento del sindaco Uil Fpl al termine delle elezioni Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) dell’ARTE Imperia.