Imperia, elezioni provinciali Scajola: «Natta ha preso una decisione giusta, ogni diversa valutazione è affrettata»

Imperia. «Una decisione corretta presa dal presidente nell’ambito delle sue competenze e leggendo il suo comunicato e le sue motivazioni non posso che condividere. Ogni diversa valutazione è affrettata e non corrispondente, mi pare, agli obblighi di legge».

Il sindaco del capoluogo Claudio Scajola si schiera dalla parte di Natta a proposito della fissazione della data delle elezioni provinciali per l’11 maggio, quindi prima della tornata elettorale del 26 maggio.

Si sente presidente in pectore? «Assolutamente no. Non mi sono mai interessato di questo problema, né ho mai brigato. Non è una prospettiva che mi interessa. Se c’è una cosa a cui dedicherò ancora il resto del mio impegno amministrativo è unicamente rivolto alla valorizzazione del nostro territorio e a una forte ripresa economica».