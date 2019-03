Imperia, elezioni provinciali: imminente l’annuncio del presidente Natta

Imperia. Il presidente della Provincia Fabio Natta parrebbe intenzionato a non attendere l’esito del voto amministrativo di maggio per indire la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e del presidente.

La scelta che esclude lo stesso Natta dalla lista dei papabili a succedere a sé stesso taglia fuori dalla possibilità di essere candidati ed eletti tutti i sindaci dei centri che andranno al voto il prossimo 26 maggio: si tratta di ben 30 Comuni, fra cui Sanremo e Ventimiglia.

La legge prevede infatti che possano essere candidati alla presidenza della Provincia sindaci che abbiano ancora da compiere almeno 12 mesi di mandato. Già si fanno i primi toto-liste: possibile uno scontro nel centrodestra politico tra una “lista Toti” che potrebbe essere capeggiata dal primo cittadino di Taggia Mario Conio o da quello di Diano Marina Giacomo Chiappori e una di “Polis”, la neonata formazione politica fondata dal sindaco di Imperia Claudio Scajola, oltre a una lista di sinistra con a capo, forse, Domenico Abbo sindaco di Lucinasco e attuale consigliere.

La candidatura di Luigino Dellerba, potrebbe, invece mettere d’accordo le due anime del centrodestra.

La scelta di Natta che dovrebbe essere confermata nelle prossime ore sarebbe dovuta alla necessità di garantire il quadro istituzionale, senza attendere l’esito delle elezioni e dei ballottaggi che rischierebbe di procastinare di un paio di mesi la data delle elezioni.

Il Consiglio resterà in carica per i due anni successivi, mentre il nuovo presidente resterà in carica per i quattro anni successivi.