Imperia, elezioni provinciali “anticipate” anche Iacobucci (Fratelli d’Italia) contro Natta

Imperia. Il partito Fratelli d’Italia, per voce del coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci, esprime totale contrarietà e disapprovazione circa la decisione del presidente della provincia Fabio Natta di indire le votazioni per l’elezione del presidente della provincia di Imperia il prossimo 11 maggio, una data molto prossima alle elezioni amministrative che si terranno il 26 maggio.

«Si tratta di una decisione scellerata e ben poco rispettosa del principio di democrazia – dichiara Iacobucci – Si impedisce, di fatto, ai sindaci dei tanti comuni che a fine maggio andranno al voto, fra cui due comuni importanti come Sanremo e Ventimiglia, di candidarsi e di correre per un’eventuale elezione. Al di là della provocazione nei confronti delle istituzioni – la cosa grave è che il presidente uscente con questa scelta, in cui è insita una certa prepotenza, ha legittimato un atto che toglie a tanti sindaci la possibilità di essere candidati e che va contro il diritto/dovere di rappresentare in seno al consiglio provinciale il proprio territorio, affrontando le problematiche più urgenti e tutelando le esigenze più importanti».