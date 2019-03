Imperia. Il sindaco Claudio Scajola ha scelto: è Laura Gandolfo il nuovo assessore all’Ambiente. La poltrona era rimasta vacante dalle dimissioni forzate di Ivan Gianesini (assessore per un giorno) e dimissionario a seguito della querelle relativa al numero massimo di assessori previsti dalla legge. Antonio Gagliano si occuperà della logistica della raccolta rifiuti

L’interim della delicata materia, come si dice in questi casi, era stato assunto dallo stesso primo cittadino, fino all’avvio del servizio di raccolta “porta a porta“.

La Gandolfo abbina la nuova delega quelle relative ad Arredo Urbano e Verde, Spiagge ed Osservatorio Gagliano a quelle di Viabilità, Sicurezza, Polizia Municipale, Cimiteri e Frazioni

Nel corso delle comunicazioni il sindaco ha ringraziato il prefetto Silvana Tizzano che lascerà Imperia per la sede di Pavia, in particolare per la gestione dell’emergenza migranti.