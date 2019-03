Imperia-Cuneo del 24 marzo, tra i favoriti c’è l’imperiese Nicolò Garibbo

Imperia. L’imperiese Nicolò Garibbo Under 23 al secondo anno nella categoria in forza alla società Velo Racing Palazzago in provincia di Bergamo squadra nella qualeanno militato atleti diventati famosi come Fabio Aru e Domenico Pozzovivo, diretta da Totò Commesso.

«La squadra -dice Garibbo – verrà con l’intento di ben figurare in questa gara dove parteciperanno le migliori compagini italiane e alcune straniere. La gara sarà senz’altro molto impegnativa dovendo negli ultimi chilometri scalare passo Vellego per poi, dopo lo scollinamento del passo del Ginestro, affrontare la lunga discesa che li porterà sul lungomare Vespucci dove è posto l’arrivo .