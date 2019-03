Imperia, corriere delle Riviera Trasporti ferme per 4 ore di sciopero

Imperia. Le Segreterie provinciali degli autoferrotranvieri Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, Ugl Trasporti e Faisa-Cisal hanno proclamato uno sciopero Aziendale di 4 ore per il 25 marzo che interesserà tutte le linee gestite dalla Riviera Trasporti.

Le motivazioni:

FILT CGIL, FIT CISL, Uil Trasporti, UgI Trasporti:

– Blocco assunzioni personale senza alcuna motivazione;

-Mancata conclusione iter per la fusione di RTL in RT;

– Grave situazione in materia di sicurezza per il personale viaggiante in particolar modo per quello adibito al controllo dei titoli di viaggio.

FAISA-CISAL:

– Mancato rispetto degli accordi in materia di turni e assegnazione lavoro

straordinario;

– Atteggiamento aziendale tenuto nei confronti della Faisa -Cisal organizzazione sindacale pienamente titolata all’esercizio delle prerogative sindacali in materia di rappresentatività;

– perdurare delle aggressioni a danno del personale viaggiante;

– Blocco delle assunzioni di nuovo personale.

Lo sciopero prenderà il via alle ore 11.30 e terminerà alle 15.30. Saranno interessate tutte le linee gestite da Riviera Trasporti. Per le scuole, verranno garantiti i servizi del mattino fino alle 11.30 e dopo le dopo le 15.30.