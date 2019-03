Imperia, centrato da un’auto muore all’Ospedale Ivano Odasso

Imperia. Ivano Odasso, l’uomo di 61 anni centrato in pieno nella mattinata di oggi mentre sera intento a potare gli ulivi in via Musso a Oneglia ai bordi della strada è spirato in Ospedale a causa dei traumi riportati.

Alla guida del monovolume un uomo che stava scendendo da Oliveto per raggiungere il centro cittadino.

Sul posto anche il fratello di Ivano Odasso, poliziotto in pensione.