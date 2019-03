Imperia. Sono stati centinaia i bambini che ieri hanno partecipato ad uno degli eventi più attesi dell’anno: il Carnevale. Anche per il 2019 la manifestazione in maschera di Imperia è stata organizzata ad Oneglia dal Comitato di San Giovanni in collaborazione con la parrocchia.

I volontari di Ineja hanno lavorato durante tutta la giornata del 2 marzo per rendere la festa speciale e i risultati dell’impegno non sono tardati: una folla di mascherine ha letteralmente preso d’assalto la manifestazione.

di 10 Galleria fotografica Carnevale a Imperia Oneglia









Durante la festa sono state premiate i vestiti più particolari e i soci di Ineja hanno preparato i celebri dolci di carnevale. Ancora una volta “Ineja c’è” con una manifestazione che fa ormai parte della tradizione della città, ma anche e soprattutto del Comitato che ogni anno vede i suoi soci impegnati ad allestire una magica atmosfera per tutti i presenti.

“Un bellissimo pomeriggio di festa dove i nostri soci hanno saputo coinvolgere tantissimi bambini. Una piazza San Giovanni strapiena e a coronare il tutto un successone per il nostro pan fritto: Ineja, una conferma” commenta il Presidente Marco Podestà.