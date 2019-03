Imperia, caso mastelli in Consiglio l’assessore Gandolfo: «I cittadini devono imparare a utilizzarli correttamente»

Imperia. «Lei rema contro, i mastelli sono stati dati in comodato. I cittadini devono cominciare a pensare di utilizzarli in maniera corretta. Il mastello va esposto col buon senso del buon padre i famiglia. Se c’è vento non verrà esposto oppure con le dovute precauzioni». Parole de

Battibecco in Consiglio comunale a proposito dei mastelli per il porta a porta tra l’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo e la capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte che l’ha interrogata sui problemi dell’avvio del porta a porta in merito alla gestione dei mastelli.

Secca la replica della Ponte: «Amministrazione arrogante. Non è sempre colpa dei cittadini. Il problema è l’organizzazione. Il vento a Imperia è un nostro compagno di vita. Non ci può pensare che tutto finisca a tarallucci e vino».

Intanto proseguono le segnalazioni dei cittadini sui disguidi della raccolta differenziata porta a porta. La foto di una lettrice si riferisce a via De Sonnaz nel centro di Oneglia dove non è stata ritirata la plastica.