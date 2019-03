Imperia, approvato il bilancio di previsione la soddisfazione della maggioranza Scajola

Imperia. I capigruppo di maggioranza Claudio Ghiglione, Daniele Ciccione e Vincenzo Garibbo commentano l’approvazione del Bilancio di previsione avvenuta ieri sera in Consiglio comunale: «Ieri sera il Consiglio comunale -scrivono – ha approvato il Bilancio di previsione. Lo ha fatto nei termini previsti dalla legge, cosa che in questo Comune non succedeva da tanti anni. Siamo orgogliosi di sostenere un’Amministrazione che ha sanato i conti del passato e che garantirà a Imperia 70 milioni di euro di investimenti nei prossimi tre anni. Grazie alla credibilità del nostro sindaco Claudio Scajola e dei progetti presentati in tempi celeri, la nostra città è riuscita a ottenere infatti tutte queste risorse finanziarie da Europa, Stato e Regione. Vedremo riaperto il Teatro Cavour, i portici di via Bonfante saranno interamente riqualificati, ci sarà la ristrutturazione di galleria Gastaldi e il Molo lungo di Oneglia non solo sarà riaperto ma sarà ancora più bello di prima. Questo soltanto per citare alcuni delle decine di interventi previsti nei prossimi tre anni. Per quanto ci riguarda, questa è la vera notizia uscita ieri sera dal Consiglio comunale. Oltre le polemiche, oltre le divisioni politiche, Imperia ha finalmente la possibilità di ripartire e di recuperare il terreno perso. Dovremmo essere tutti felici di ciò. Come maggioranza siamo convinti che quella intrapresa sia la strada giusta per far crescere la città e creare posti di lavoro».