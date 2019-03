Imperia. Alla fine è dovuta intervenire la polizia e il 118. Un settantenne, oggi verso le 11.30, brandiva il suo bastone da passeggio con fare minaccioso nei confronti di chi gli stava attorno. E’ successo in via Berio dove fino due anni fa c’era la stazione ferroviaria di Oneglia e, alla base dell’atteggiamento dell’uomo, ci sarebbero dei problemi alla vista che lo affliggono uniti ad una condizione mentale non proprio lucida.

In sostanza l’anziano ipovedente, quando si trova a contatto con la gente, si agita e pensa che chiunque gli passi vicino voglia derubarlo. Di qui i tentativi di difesa con il bastone. Non sarebbe la prima volta che si comporta così ma questa volta si è reso necessario l’intervento di soccorritori e agenti di polizia, che lo hanno calmato e ricondotto a più miti consigli prima che potesse diventare un pericolo per se stesso e per glia altri. La vicenda si è fortunatamente conclusa con il settantenne che viene trasportato in ambulanza all’ospedale.