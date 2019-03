Imperia, anomalie negli avvisi di pagamento di Abaco: Confesercenti organizza incontri con gli operatori

Imperia. In questi giorni l’Abaco (Concessionario per la gestione del servizio di riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità del Comune di Imperia) sta inoltrando gli avvisi di pagamento per le insegne, pubblicità ecc. in scadenza il 31 marzo.

Dal momento che sono state riscontrate alcune anomalie negli importi, la Confesercenti oggi ha avuto un incontro con il dirigente e il funzionario di Abaco i quali hanno analizzato la situazione e si sono resi disponibili ad incontrare gli operatori che hanno ricevuto tali avvisi.

L’incontro verrà concordato con Abaco e verrà messo a calendario nei prossimi giorni presso la sede della Confesercenti provinciale tuttavia per tale data, gli operatori che hanno ricevuto da Abaco l’avviso di pagamento in scadenza a fine mese e che hanno riscontrato delle anomalie negli importi, possono segnalarlo agli uffici Confesercenti di Imperia via mail a confesercenti.imperia@catliguria.it inviando copia dell’avviso, o telefonicamente 0183 299255 chiedendo di Tiziana.