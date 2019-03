Imperia, all’Auditorium della Camera di Commercio evento benefico della Onlus “Sorridi con Pietro”

Imperia. “…piano, piano” è il nome dell’evento che si terrà questo venerdì, 29 marzo, alle 21, all’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.

La serata, a sfondo benefico, è organizzata dalla Onlus SorridiconPietro, che ormai da anni si occupa di cure palliative in età pediatrica in collaborazione con l’istituto G. Gaslini di Genova e Asl 1 imperiese: una parte del ricavato andrà a sostegno, infatti, del suo progetto Diamo Qualità alla Vita, con cui l’associazione si propone di fornire cure palliative pediatriche a bambini da 0 a 17 anni affetti da rare ed incurabili malattie, in particolare formando una equipe di volontari costituita da diverse figure professionali specializzata proprio in questo ambito, che possa seguire il paziente a casa propria.

Ma questa volta c’è di più. Una parte delle donazioni ricevute durante la serata servirà per l’acquisto e l’installazione di una giostra girevole accessibile sia ai bambini in sedia a rotelle che non: il nome è “Giostra Girasole”, per il costo di 4,500 €. Verrà posizionata a Borgo Prino, dove per l’estate 2019 sarà inaugurata anche una spiaggia completamente inclusiva, senza barriere architettoniche.

Questa splendida iniziativa è stata ideata dalla Onlus in collaborazione con il progetto Having Fun Together, portato avanti dai ragazzi Alissa, Martina, Donia, Cristina e Riccardo, del Liceo Linguistico Amoretti di Imperia.

Ma parliamo della serata: saranno Giovanni Crisantemi, allievo di Giovanni Doria Miglietta, e Kloi Malaj, allieva di Liana Novokhatskaia, a creare lo spettacolo, eseguendo brani di Bach, Beethoven, Debussy, Bartok e List in un crescendo di note, emozioni e suggestioni che, si spera, possano rendere piacevole la serata. 10€ sarà l’offerta minima da donare per poter assistere all’evento, di cui viene allegato il programma.