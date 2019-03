Imperia. Fuori programma alla manifestazione a difesa dell’ambiente: gli studenti medi stanno improvvisando un corteo che si sta snodando dalla Pensilina di Porto Maurizio in direzione Oneglia passando per via Battaglione e Pieve di Teco.

Gli organizzatori confermano che non erano previsti né cortei né blocchi stradali. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti. Proteste da parte degli automobilisti che sono rimasti incolonnati. Molti di loro sono dovuti tornare indietro e scegliere il percorso alternativo sul lungomare.