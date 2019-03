Imperia, al via gli incontri con la popolazione sul nuovo piano di protezione civile

Al via a Imperia gli incontri con la popolazione sul nuovo Piano di Protezione Civile. I primi due appuntamenti si terranno domani, giovedì 28 marzo, alle 17 presso l’auditorium del Museo Navale in Calata Anselmi e sabato 30 marzo alle 10 presso la Biblioteca Civica in Piazza De Amicis.

Dopo questi primi due incontri, saranno organizzati presidi informativi specifici nelle varie frazioni per divulgare le norme di autoprotezione, i punti critici delle zone in cui si abita e per chiarire qualsiasi dubbio in materia di Protezione Civile.

Il nuovo Piano di Protezione Civile è stato approvato dal Consiglio Comunale il 20 dicembre 2018, a dieci anni di distanza dal precedente documento.