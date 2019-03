Imperia. Domenica 24 marzo alle 21.15 a Lo Spazio Vuoto, in via Bonfante 37, ci sarà il settimo appuntamento della nuova stagione teatrale Sul Filo con “L’invenzione senza futuro” insieme a Federico Giani, Celeste Gugliandolo e Mauro Parrinello.

Due fratelli Louis e Auguste Lumière stanno per rivoluzionare la visione del mondo attraverso quella che il padre Antoine definisce un’invenzione senza futuro: il cinema. Il rapporto tra i due fratelli e la ricerca dell’amore, vengono raccontati attraverso un viaggio tra scene di film noti e incontri con personaggi cinematografici.

Un percorso che comincia silenzioso, come il cinema delle origini, per conquistare man mano suoni, colori, fino alle molteplici capacità offerte dalla tecnologia. Inno a chi osa alla creatività, ai pochi che rischiano, seppur inconsapevolmente, coinvolgendo anche il mondo, per modificare il proprio presente e il futuro, confidando che la passione e la curiosità della scoperta siano sempre la vera magica rivoluzione. Un atto d’amore per il cinema adatto ad un pubblico di tutte le età.