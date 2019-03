Impastatrici sotto controllo, Cna Imperia: “Parte il Piano di Prevenzione dell’Alisa”

Imperia. Si sta mettendo in moto il Piano di Prevenzione 2019 dell’A.Li.Sa (Azienda ligure sanitaria), con il controllo sugli adempimenti relativi sia alla sicurezza che all’ambiente. Tale verifica è rivolta a tutti coloro che operano nel settore alimentare, nello specifico le attività che utilizzano l’impastatrice come macchinario di produzione; questi riceveranno un questionario con obbligo di risposta, a cui seguirà il controllo da ASL ed Ispettorato del Lavoro.

In previsione di tali ispezioni, il presidente del settore agroalimentare del CNA Imperia, Ramon Bruno organizza mercoledì 20 marzo alle 15 presso la sede CNA Sanremo, in via B. Asquasciati 12 (piazza Colombo) un incontro con oggetto l’analisi di tali questionari ed il chiarimento di tutti gli adempimenti necessari per la messa a norma del macchinario e tutelare così le imprese che verranno sottoposte al controllo.

Siete invitati a partecipare data l’importanza della tematica in oggetto. Per informazioni tel. 0184.500309 oppure segreteria@im.cna.it.