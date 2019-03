Il Tennis Club Ventimiglia ospita il Circuito Fit junior

Ventimiglia. Si è svolta sui campi del Tennis Club Ventimiglia, domenica 24 marzo, una bella giornata di sole e di sport, la “tappa” del Circuito Fit Junior program (categorie Orange e Super Orange) con 59 atleti(e) della Riviera dei Fiori con i rispettivi allenatori e accompagnatori e lo “staff” tecnico del Circolo ospitante con il M° Massimo Botrini, Maria Loraschi e Alessio Boldrini.

Particolarmente soddisfatti dei risultati dei loro beniamini, vittoria di Aron Mercurio tra gli “orange” e buoni piazzamenti per Riccardo, Edo e Giovanni. Tra le ragazze semifinali per Marta e Ginevra. Da notare nella categoria “Supergreen” in trasferta a Dolceacqua il buon piazzamento di Federico Palma, Alessia Lunetto e Michelle Moro.

«Auguri e ad maiora» – foto d’archivio Raneri.