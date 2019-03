Ventimiglia. Una bella giornata di sole, ieri, ha fatto da cornice al riuscito pomeriggio di sport e animazione di carnevale sui campi del Tennis Club Ventimiglia.

Allievi(e) e rispettivi familiari in maschera sono stati impegnati nei vari giochi con palline e racchette agli ordini del M° Massimo Botrini ( in tenuta da diavoletto) ed il suo braccio destro Alessio Boldrini nelle vesti di clown.

Fotografo internazionale un giovane filippino “immortalato” con striscione” TC Ventimiglia dal socio onorario Eduardo Raneri ( vestito da Robespierre). Nel corso del gustoso rinfresco presso la Club-House si è appresa la bella notizia del successo esterno della squadra “under 14″ maschile (Mercurio, Quattronini e C.) impegnata nella gara provinciale in trasferta al TC Sanremo. Per sabato 9 marzo a partire dalle 14 sono attese a Ventimiglia ( per il 2° turno) i coetanei del Circolo “Sciolli & Pigato” di Sanremo.

Nell’occasione della Festa al Circolo presieduto dall’ing. Francesco Marcianò, sono stati premiati con targhe ricordo i finalisti dei Campionati sociali 2018 “Franco Morandi”: in campo femminile 1a Sara Matei, 2a Carmela Sorbara; nel singolare maschile 1° Simone Gastaldo, 2° Paolo Sciutti; nel doppio maschile, sul podio Sciutti-Gastaldo;

nel doppio femminile Russo-Andreis e in quello misto Andreis-De Villa. “Auguri e da maiora !!! – dice Eduardo Raneri.