Ventimiglia. Quindici ettari di parco a valenza regionale e uso pubblico in un terreno di venti ettari di proprietà della famiglia Grimaldi di Monaco. Un parco che resterà privato, in modo che ad occuparsi della manutenzione sia il proprietario, ma che tutti, cittadini e turisti, potranno visitare, a ridosso degli spettacolari Giardini Hanbury in una delle zone più selvagge e affascinanti della costa Ligure: l’area della Mortola. E non è tutto: a presentare il “Grimaldi Garden“, progetto di riqualificazione dell’area, legato all’interesse immobiliare della famiglia Grimaldi che realizzerà un complesso residenziale di lusso di circa 10mila metri quadratinell’area dell’ex cava, sono stati oggi il sindaco Enrico Ioculano e l’assessore all’Urbanistica Silvia Sciandra insieme con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone.

“E’ un intervento importante”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Silvia Sciandra, “La parte inerente il Comune, che doveva attivare la procedura, è già andata a buon fine con l’approvazione in consiglio comunale. Ora inizia l’iter in Regione per l’approvazione, da parte degli uffici regionali, di quello che è di loro competenza. E’ un intervento importante che dà valore a tutta una parte del territorio oggi fortemente degradato che necessita di una riqualificazione. Il progetto ha una ricaduta importante anche in termini di servizi”.

Il progetto. “Si prevede la creazione di un parco a valenza regionale che rimarrà di proprietà privata ma ad uso pubblico di circa 15 ettari”, ha spiegato l’assessore, “L’edificazione del residenziale avverrà all’interno dell’area di cava e avrà un’impronta al sedime compresa tra i 2500 e i 3000 metri quadri mentre in elevazione il residenziale dovrebbe avere in tutto un’impostazione di circa 10mila metri quadri. Questo è il livello che ha approvato il Comune, poi ovviamente la Regione potrebbe andare in riduzione, ma questa è una valutazione che compete alla Regione”.

E ancora: “Nella parte del vallone, invece, verrà realizzata una scuola di alta specializzazione in giardinaggio: un edificio che sarà destinato a scuola e foresteria e che poi verrà dato in gestione all’Università di Genova, gestore dei Giardini Hanbury. Verrà realizzato sempre lì anche un parcheggio da circa 100 posti auto e 5 pullman per i Giardini Hanbury. Verrà recuperata tutta la sentieristica pedonale e l’antica via Romana dai Balzi Rossi fino a Porta Canarda e verrà realizzato per l’area di proprietà della famiglia Grimaldi anche il tratto di ciclo-pedonale, che ha anche quella una valenza pedonale e che a pezzi stiamo tentando di realizzare”.

Giacomo Giampedrone, assessore Regione Liguria

“Questo progetto arriva da una condivisione di intenti politici”, ha sottolineato l’assessore Giampedrone, “Da una parte il recupero ambientale e la messa in sicurezza di un territorio e dall’altra l’alta attività turistica. Un progetto che passa la palla alla Regione, con la valutazione ambientale strategica che farà il suo percorso, con quelle che saranno le valutazioni tecniche su una progettualità che trova condivisione di intenti. Ci sarà anche un passaggio di consiglio regionale sul recupero della cava. Credo che questo territorio abbia da esprimere potenzialità enormi dal punto di vista ambientale e paesistico e anche di attrattività turistica. Se riusciremo a farlo nei tempi, come pensiamo e auspichiamo, credo che sia qualcosa che possa portare il ponente della Liguria a un grande passo avanti”.

Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia



“Abbiamo riscontrato un interesse pubblico fondato alla presentazione di questo progetto che abbiamo discusso, in questi mesi, con la proprietà”, ha dichiarato il sindaco Ioculano, “Per noi la riqualificazione e il recupero di quindicimila metri quadri di parco, la realizzazione dei sentieri e delle spiagge, sono un progetto complessivo di recupero ambientale e in un contesto come quello adiacente ai Giardini Hanbury, con l’area di tutela di Capo Mortola e la bellezza di questo territorio che in quel punto era degradato può essere una prospettiva per la nostra città. Dal punto di vista turistico, riuscire a inserirsi in un contesto anche internazionale di apprezzamento ddi Ventimiglia è un atto in più che possiamo avere da spendere”.