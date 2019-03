Il Principato di Seborga protagonista del progetto “The Power of Convivialité”

Seborga. Lo scorso novembre il Principato è stato coinvolto nel progetto “The Power of Convivialité”, un’iniziativa mediatica promossa dalla nota multinazionale francese di vini e alcolici Pernod Ricard (secondo gruppo mondiale, con un fatturato di 8,98 miliardi di euro nel 2018) con la collaborazione di Vice.

Vice e Pernod Ricard si sono associati per creare un viaggio giornalistico e fotografico unico nei luoghi più remoti della Terra che avesse per tema la convivialità. Incontrando varie comunità in tutto il mondo, il reportage mira a raccontare i diversi modi in cui le persone coltivano l’arte di vivere insieme. Seborga è stata scelta quale realtà rappresentativa per questo aspetto.

Nel corso della visita è stato anche realizzato un imponente servizio fotografico che ha coinvolto il Principe, i consiglieri della Corona, le guardie e vari abitanti di Seborga. Le fotografie sono state realizzate dal noto fotografo internazionale Stéphane Lavoué (Premio Niépce 2018), che collabora con The New York Times (Stati Uniti), The Times (Regno Unito), Le Figaro (Francia) e Le Monde (Francia), e saranno esposte nel mese di novembre 2019 nell’ambito della prestigiosa Fiera Internazionale di Fotografia d’Arte di Parigi “Paris Photo”.