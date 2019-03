Sanremo. E’ arrivata oggi l’unità “Nave Corsi (CP906)” da pattugliamento della Guardia Costiera. Facente parte della classe Fiorillo, la nave ha una lunghezza di oltre 50 metri, con un equipaggio di 30 uomini.

Grazie alla sua caratteristica, può essere impiegata in molteplici compiti operativi, abbracciando una vasta sfera di missioni, come quelle per la Ricerca e Soccorso (SAR), Antinquinamento, vigilanza Pesca, Controllo Traffico Marittimo e Polizia Marittima.

L’unità, come anche le sue gemelle, è basata a Messina dove sono inserite nell’ambito della 6^ Squadriglia Navale della Guardia Costiera. Munita di 4 motori da 2.360 Kw cadauno, può raggiungere una velocità superiore ai 30 nodi con un’autonomia di circa 1.000 miglia. Oltre a 2 battelli di servizio di circa 6 mt. è anche dotata di un armamento fisso di tipo Browning e 2 mitragliere di tipo MG.

La nave resterà nel Porto Vecchio della Città dei Fiori fino a domenica ed è aperta al pubblico con orari 10.30/12.30 mentre sabato dalle 15.30 alle 18.30. La sua presenza nello scalo sanremese è in occasione degli eventi collaterali al corteo del Corso Fiorito che sfilerà per le vie del centro fino alla ex stazione ferroviaria nella giornata di domenica.