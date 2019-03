Vallecrosia. Ieri sera le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, hanno perso contro Città Giardino Marassi per 5-7 sul campo Zaccari a Camporosso.

Le biancorosse erano partite bene, ma alla fine hanno ceduto alle avversarie durante l’ultima partita del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C, valida per il girone A.

«Le ragazze sono partite bene, ma poi si sono un po’ perse. E’ stata una partita tirata dove le avversarie hanno giocato meglio. Si vede che sono una squadra un po’ più ordinata in campo. Alla fine abbiamo seguito il loro gioco e non abbiamo fatto il nostro. Abbiamo commesso un po’ di errori in fase difensiva, eravamo attratti dalla palla e così uscivamo in maniera scomposta. Abbiamo subito gol per disattenzione – commenta mister Ivan Busacca alla fine della partita - Abbiamo fatto anche delle belle giocate, abbiamo recuperato il risultato. Ora però dobbiamo rimanere concentrati perché ci aspettano i play off».