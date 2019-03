Vallecrosia. Oggi nella sala del Coni a Roma è stato presentato il 12esimo Torneo Internazionale Lazio Cup alla presenza del presidente Giovanni Malagò. Sono stati illustrati anche il 6° Lazio Cup Junior per Esordienti, il 5° Lazio Cup per Pulcini, il 3° Lazio Cup Young per Giovanissimi e il premio Maurizio Maestrelli.

Al torneo parteciperà anche il Don Bosco Vallecrosia Intemelia con la categoria Pulcini 2008, allenati dai mister Marco Anzalone e Emiliano Scandi. Dal 19 al 22 aprile infatti la squadra si recherà a Fiuggi per giocare nel girone in cui è stata inserita.