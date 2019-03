Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia domina il Mallare, mister Busacca: “Ottima la prestazione delle ragazze”

Vallecrosia. Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, ieri sera hanno stravinto a Savona contro il Mallare.

Le biancorosse hanno dato il meglio di sé sconfiggendo le avversarie per 1 a 6 portando a casa così una bella vittoria, resa possibile grazie ai 5 gol della bomber Elisa Cerato e al gol di Fabiana Marcianò, durante la partita valida per il girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C.

“Ottima la prestazione delle ragazze, che hanno giocato con attenzione una partita che non era da sottovalutare – dichiara mister Ivan Busacca alla fine della partita – Abbiamo creato molte occasioni con giocate di qualità. Brave a tutte”.