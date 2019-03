Il documento di programmazione al vaglio del consiglio comunale di Vallecrosia

Vallecrosia. E’ stato convocato alle 20 del 27 marzo il consiglio comunale di Vallecrosia, che si riunirà nella sala polivalente di via Colombo.

Argomenti all’ordine del giorno: la verifica delle quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o diritto di superficie; l’approvazione delle aliquote o delle tariffe per l’anno 2019 e il Dup: documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021.

Seguiranno l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 -2021; l’approvazione del regolamento albo fornitori e, in ultimo, la rimodulazione dell’intervento di riqualificazione urbana tra via Martiri e via Dei Grossi nel centro storico.