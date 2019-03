Il dianese Niccolò Bonifazio si mette in mostra alla Parigi-Nizza 2019

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio, che corre per la Direct Energie, si mette in mostra alla Parigi-Nizza 2019. Il ciclista è infatti riuscito a piazzarsi nella top ten alla fine della terza tappa della corsa ciclistica che ha preso il via il 10 marzo e che si concluderà domani.

Dopo aver affrontato le prime due tappe da Saint-Germain-en-Laye per un circuito di 138,5 chilometri non particolarmente impegnativi e da Les Bréviaires e Bellegarde (163,5 km), è riuscito a dare il meglio di sé da Cepoy a Moulines/Yzeure di 200 km tagliando il traguardo sesto.

La gara ha iniziato a farsi seria con la tappa più lunga di questa edizione: 210,5 chilometri da Vichy a Pélussin. La seconda parte della corsa è iniziata con l’interessante cronometro di Barbentane di 25,5 chilometri. Ieri, invece, ha preso parte alla sesta tappa da Peynier a Brignoles di 176,5 chilometri.

Oggi partirà da Nizza per dirigersi al Col du Turini. Saranno 14,9 chilometri al 7,3% di pendenza media, con punte sino a superare la doppia cifra. Un’ascesa abbastanza irregolare che potrebbe creare distacchi interessanti visto anche l’arrivo a oltre 1600 metri, che a marzo possono sempre presentare temperature rigide.

La conclusione sarà poi un impegnativo circuito da e verso Nizza, con non meno di sei GPM da affrontare in rapida successione. Tappa breve ed esplosiva che potrebbe garantire spettacolo sino alla fine, in particolare con l’accoppiata Côte de Peille (6,6km al 6,8%) e Col d’Eze (1,6km all’8,1%). Una competizione impegnativa che può aiutarlo ad ottenere la WildCard per il Tour de France.

Le tappe:

Domenica 10 marzo – Tappa 1: Saint-Germain-en-Laye – Saint-Germain-en-Laye (138,5 km)

Lunedì 11 marzo – Tappa 2: Les Bréviaires – Bellegarde (163,5 km)

Martedì 12 marzo – Etape 3: Cepoy – Moulines/Yzeure (200 km)

Mercoledì 13 marzo – Tappa 4: Vichy – Pélussin (210,5 km)

Giovedì 14 marzo – Tappa 5: Barbentane – Barbentane (25,5 km)

Venerdì 15 marzo – Peynier – Brignoles (176,5 km)

Sabato 16 marzo – Tappa 7: Nizza – Col du Turini (181,5 km)

Domenica 17 marzo – Tappa 8: Nizza – Nizza (110 km)