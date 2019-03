Il dianese Niccolò Bonifazio ospite della Gran Fondo Città di Ceriale

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio sarà ospite della prima edizione della Gran Fondo Città di Ceriale, che occuperà il fine settimana rivierasco.

Il giovane ciclista, professionista di alto livello, prenderà il via nella nuova divisa del Team Direct Energie, la formazione francese per cui gareggia per la stagione 2019, e pedalerà insieme ai partecipanti.

Tanti gli appuntamenti sportivi previsti nel fine settimana: oggi ci sarà la gara riservata alla categoria Giovanissimi, che darà spettacolo sulla spiaggia, mentre domenica 3 marzo, alle 10.30, i 600 partecipanti prenderanno il via alla granfondo.