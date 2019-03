Il caso di Bussana Vecchia, Tommasini e Donato: «Sdoganare il borgo»

Sanremo. Il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini e il candidato al consiglio comunale di Forza Italia Eugenio Donato, sono intervenuti sul caso di Bussana Vecchia, il celebre borgo degli artisti che rischia lo sgombero.

«Ciò che rende impossibile una soluzione che possa vedere il riconoscimento dei diritti dei “possessori” degli immobili, è stato l’aver inserito – con il Decreto Melandri – il Borgo di Bussana Vecchia nella categoria dei beni storici. Possiamo dire che – sottolineano Tommasini e Donato - impedisce qualsiasi possibilità di soluzione concordata. Detto decreto colloca il Borgo in una condizione di assoluta indisponibilità. Nell’anno passato è stato predisposto un “piano di valorizzazione” – soggetto ad impugnativa al TAR – e l’amministrazione Biancheri che oggi afferma che non apporrà la firma al suddetto piano e si opporrà ad eventuali richieste di sgombero da parte del Demanio, sino a poco tempo fa approvava detto piano e confermava il fatto che gli occupanti erano tenuti al pagamento della indennità richiesta dal Demanio. Condividendo inoltre, il fatto che gli abitanti avrebbero dovuto lasciare gli immobili occupati ed avrebbero potuto concorrere per la acquisizione dei beni ma senza alcun riconoscimento o prelazione e/o vantaggio.

La soluzione dell’inutile contenzioso – concludono Tommasini e Donato - è esclusivamente lo sdoganamento del Borgo dal novero dei beni storici. Trattandosi di una modifica del decreto dovrà essere attuata solamente con altro Decreto del Ministro dei beni culturali. Fatto ciò potrà, anzi dovrà essere iniziata una trattativa con il Demanio ed il Comune per la salvaguardia ed il riconoscimento dei diritti acquisiti da parte degli occupanti».