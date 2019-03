Sanremo. Il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, ieri pomeriggio si è recato a Coldirodi per incontrare gli abitanti della popolosa frazione, in questo appuntamento organizzato per l’occasione, dal candidato al consiglio comunale per Fratelli d’Italia Matteo Guardiani.

Inoltre era presente anche l’assessore regionale e candidato all’europarlamento Gianni Berrino. Tommasini ha avuto modo di ascoltare le varie richieste ed osservazioni dei cittadini per Coldirodi, evidenziando l’importanza per la frazione e non solo, della Pinacoteca Rambaldi, della floricoltura e dei servizi.