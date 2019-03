Il bordigotto Oliviero Troia partecipa alla prima edizione dell’UAE Tour

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia ha partecipato dal 24 febbraio al 2 marzo alla prima edizione dell’UAE Tour, corsa nata dalla fusione tra il Dubai Tour e l’Abu Dhabi Tour.

Il giovane ciclista ha affrontato tutte le tappe della gara che fa parte del circuito World Tour. La competizione ha preso il via il 24 febbraio con l’importante test della cronometro a squadre da Hudariyat Island a Hudariyat Island (16km, crono) che ha concluso 13esimo.

E’ giunto 80esimo durante la tappa 2 da Yas Mall ad Abu Dhabi di 184km; si è piazzato 118esimo alla fine della terza tappa da Al Ain – Jebel Hafeet di 177km; è arrivato 86esimo dopo i 205 km previsti nella quarta tappa da Dubai – Hatta Dam; mentre ha tagliato il traguardo 59esimo alla conclusione della quinta tappa da Sharjah – Khor Fakkan di 181km.

Alla fine ha concluso le ultime due tappe da Ajman a Jebel Jais (160km) e da Dubai a Dubai (154km) arrivando, in entrambe le occasioni, 93esimo. Una buona prova per il giovane ciclista bordigotto che ha superato in totale i 1000 km conquistando la 104esima posizione nella classifica generale e la 25esima posizione nella classifica Youth.