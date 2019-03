Bordighera. Il bordigotto Davide Soreca ha partecipato ieri alla prima giornata degli Assoluti d’Italia Maxxis 2019, vinta dalla new entry del Campionato Italiano Loic Larrieu (TM Factory) andata in scena a Gioia dei Marsi, nell’abruzzese, grazie all’organizzazione del Motoclub Sirente del presidente Luca di Genova.

Il massimo campionato nazionale ha dunque battezzato ieri la nuova stagione, che ha visto il via 131 atleti che hanno affrontato tre prove speciali. Dopo venti minuti dal via, i piloti degli Assoluti d’Italia si sono cimentati nella tanto spettacolare quanto impegnativa Extreme Test X-CUP Motocross Marketing – Galfer, dislocata nel pendio di due colline con un fondo prevalentemente roccioso. Fondo di sassi anche per l’Enduro Test, sviluppata tra il sottobosco abruzzese, mentre l’Airoh Cross Test era caratterizzata da terra. Le condizioni del terreno, a differenza dei giorni precedenti, sono cambiate con la pioggia di questa notte; dopo una partenza umida, il sole ha fatto capolino asciugando parte del tracciato.

Dieci le prove speciali affrontate, una in meno rispetto al programma di gara; è stato infatti annullato il primo Enduro Test a causa di un problema tecnico. Il più veloce della giornata è stato il francese Larrieu, che si aggiudica la prova dopo una battaglia incredibile con Matteo Cavallo (Sherco), Daniel Mccanney (TM Racing), Steve Holcombe (Beta Factory) e Alex Salvini (Honda Redmoto), quest’ultimo protagonista di un gara complessa a causa di una caduta che gli ha procurato una grande botta al ginocchio destro.

Nelle singole categorie, i vincitori di giornata sono stati Tommaso Montanari (KTM TNT Corse – cl. 125), Maurizio Micheluz (Husqvarna – cl. 250 2t), Deny Philippaerts (Beta Boano – cl. 300), Matteo Cavallo (Sherco – 250 4t), Alex Salvini (Honda Redmoto – cl. 450), Andrea Verona (TM Racing – cl. Junior), Matteo Pavoni (Beta Boano – cl. Youth). Tra le formazioni di Motoclub, prima posizione per il Trial David Fornaroli, mentre tra i team vince l’Osellini Husqvarna.

Nelle classi 2t e 4t della Coppa FMI, salgono sul primo posto Francesco Giusti per la 2t e Matteo Segantini per la 4t. Il più veloce della Coppa Italia è stato Stefano Garnero su Gas Gas, che termina la sua gara in prima posizione assoluta davanti a Michele Sonzogni (Husqvarna) e Joseph Questi (Husqvarna), separati questi ultimi due da pochissimi centesimi! Garneri si aggiudica anche la categoria Senior, mentre Sonzogni fa sua la Major. Nella Cadetti e nella Junior vincono il day 1 della Coppa Italia Christian Valentini (Sherco) e Julian Sevecek (Yamaha).

Per il Trofeo Airoh Cross Test miglior tempo per il vincitore assoluto Loic Larrieu, mentre Thomas Oldrati è stato il pilota più tecnico conquistando l’X-CUP Motocross Marketing-Galfer di questa prima giornata. Esordio per il Trofeo Enduro Action, che ha visto in Andrea Verona il giovane più veloce ieri.

Grande successo per la prima sessione autografi 24MX della stagione; tanti ragazzi ed appassionati si sono ritrovati al Paddock Enduro per strappare un autografo e qualche foto con i propri beniamini. Presenti, e super disponibili, oltre a Davide Soreca, Alex Salvini, Maurizio Micheluz, Brad Freeman, Matteo Cavallo, Steve Holcombe, Thomas Oldrati, Christophe Charlier e Andrea Verona. Il tutto si è svolto con la presenza del presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, che ha voluto assistere personalmente alla tappa inaugurale degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro.

Appuntamento per oggi, con il via del day 2 sempre alle 8.30 dalla piazza municipale di Gioia dei Marsi (AQ).