Iacobucci: “Scullino è il miglior capitano per la squadra del centrodestra di Ventimiglia”

Ventimiglia. “Scullino è il miglior capitano per la squadra del centrodestra ventimigliese, ora serve subito un incontro di coalizione su programma e liste e si dia il via alla campagna elettorale, i ventimigliesi vogliono conoscere le nostre proposte”. E’ quanto dichiarato da Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, all’indomani della notizia sulla candidabilità di Gaetano Scullino. Notizia, aggiunge Iacobucci, “appresa direttamente dal caro Gaetano Scullino”, che lo ha informato del “suo definitivo “via libera” alla candidabilità è senza ombra di dubbio una buona notizia che ci auguravamo da tempo”.

“Sono personalmente contento per l’amico Gaetano”, aggiunge il coordinatore di FdI, “Perché merita una riscossa dopo tanta attesa e come Fratelli d’Italia siamo ancora più contenti per il centrodestra locale che così potrà avere il migliore capitano per la squadra che competerà alle prossime elezioni ventimigliesi. Insieme ai dirigenti locali Francesco Mauro e Deborah Mognol stiamo lavorando perché Fratelli d’Italia faccia un ottimo risultato in termini di idee e di consenso”.

Conclude Iacobucci: “Adesso tutti al lavoro per un programma che affronti concretamente i problemi di Ventimiglia, selezioniamo i migliori candidati che comporranno le liste e con Scullino in testa andremo sicuramente a vincere per dare un buon governo anche alla città di confine”.