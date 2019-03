I cattivi di cuore debuttano a Pieve di Teco con “Tu danzavi per me”

In occasione della Giornata internazionale del teatro, domenica 24 marzo alle 18.00 la compagnia I cattivi di cuore porta in scena lo spettacolo “Tu danzavi per me” presso il Teatro Salvini di Pieve di Teco.

La rappresentazione è un libero adattamento dal testo di Gigliola Santoro, emotivamente coinvolgente, molto attuale, che pone l’accento sul rapporto famigliare disgregato. Violenza, bullismo, omicidio, odio nei confronti dei genitori da parte di un giovane che, paradossalmente, per troppo amore da parte di una madre provata dal rapporto con un marito violento, supera ogni limite umano e finisce in un vortice dal quale non potrà più uscire.

Con la regia di Gino Brusco si esibiranno sul palco: Antonio Napodano, Chiara Giribaldi, Vincenzo Genduso, Giorgia Brusco, Teresa Gandolfo, Antonio Manconi, Emanuele Arduino, Maura Polito, Giovanni De Mattia.

Entrata a offerta libera a favore dell’Associazione Nicola Ferrari Onlus per l’Ospedale Gaslini di Genova.

Prenotazioni al n. 338.1461923 (dalle 19.00)