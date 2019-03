Ventimiglia. Il 2019 vede nuovamente i 18 Comuni del comprensorio turistico “inRiviera” presenti alla 16ª edizione del Monte-Carlo Film Festival per promuovere i prodotti De.Co., le eccellenze e le tipicità del territorio.

Il “Festival de la Comédie” ideato e diretto da Ezio Greggio si conferma prestigiosa manifestazione di caratura internazionale, annoverando anche quest’anno la presenza di ospiti importanti tra famosi attori e registi, dal presidente di giuria Emir Kusturica, a Sandra Milo, Mathilda May, Carlo Verdone, Antonio Albanese, Salvatore Esposito, Paolo Genovese, Edoardo Leo, per citarne alcuni.

“InRiviera”, nella serata di venerdì organizzata al “TWIGA” si occuperà, come lo scorso anno, del rinfresco promuovendo i prodotti locali tipici. Verrà proposta una lunga serie di eccellenze agroalimentari, alcune messe a disposizione dai Comuni partecipanti, altre preparate dallo chef del Ristorante Torrione di Vallecrosia, Federico Lanteri, che sarà a capo della “brigata” di cucina, coadiuvato da Samuele Allavena del Ristorante Italia di Castelvittorio e da Giorgia De Tofol del Ristorante La Posta di Pigna. I dolci, saranno creati dalla Pasticceria Dulcis in Fundo di Vallecrosia che, con una novità realizzata appositamente per la serata, si

affiancheranno a quelli tipici.

Il comprensorio “inRiviera” ha voluto, per l’occasione, essere affiancato dall’ATL (Azienda Turistica Locale) di Cuneo, ente con il quale ha avviato un protocollo d’intesa per la promozione turistica reciproca lo scorso mese di giugno. Gli autorevoli ospiti del Monte-Carlo Film Festival potranno dunque gustare anche alcuni formaggi tipici del cuneese.

Commentano i Sindaci di “inRiviera”: “Si tratta di un evento importantissimo, cui la stampa nazionale ed internazionale riserva grande interesse, ed è per questo che abbiamo accettato l’invito di Ezio Greggio ad essere presenti. Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo depliant di “inRiviera”, che a breve verrà distribuito in tutte le località del comprensorio e presso i principali punti di informazione turistica”.