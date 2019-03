I 18 Comuni del comprensorio “inRiviera” presentano il nuovo depliant di promozione turistica

Imperia. In occasione del Montecarlo Film Festival è stato presentato il nuovo depliant di promozione turistica del territorio che a breve verrà distribuito in tutte le località del comprensorio e presso i principali punti di informazione turistica. Il depliant descrittivo in tre lingue – italiano, inglese, francese – è arricchito da foto significative dei Comuni, dei paesaggi e delle eccellenze gastronomiche.

Partendo dallo slogan “un Unico territorio per vivere emozioni uniche” viene offerta ai turisti una panoramica sulla cultura, la storia, lo sport e benessere, i prodotti tipici e le numerose possibilità offerte per lo svago e il tempo libero. Oltre alla cartina il depliant riporta anche tre citazioni letterarie relative ai nostri luoghi scritte da Italo Calvino, Clarence Bicknell e Claude Monet.

E dopo il grande successo della serata organizzata dal Comprensorio Turistico “inRiviera” nell’ambito della 16ª edizione del Monte-Carlo Film Festival, i 18 Comuni proseguono le iniziative condivise. Si continuerà nei prossimi mesi con la promozione delle tipicità gastronomiche e i prodotti De.Co., che verranno proposti in vari eventi e nella seconda edizione delle sagre estive, raccolte nel “U Descu de chi”.

Proseguiranno i contatti con l’Atl di Cuneo, che è stata gradita ospite insieme a inRiviera a Monaco. Ed è notizia di questi giorni l’avvenuta registrazione ufficiale del marchio europeo “inRiviera”, richiesto negli scorsi mesi. IN RIVIERA DEPLIANT 2019