Vallecrosia. Al canto di “Viva Greta, salviamo il pianeta”, l’istituto Andrea Doria ha partecipato alla manifestazione “SchoolStrike4Climate” contro il riscaldamento globale e le conseguenze ad esso correlate, organizzata dall’attivista sedicenne svedese Greta Thunberg.

I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, le classi terze della scuola primaria e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato al corteo che, dopo essere partito alle 10,15 dalla scuola in via San Rocco, è giunto al solettone sud.

La 3A della scuola secondaria, che durante l’anno scolastico ha approfondito la problematica ambientale, ha informato i compagni, leggendo alcuni brani, in italiano e in inglese, sulla gravità della situazione e sull’importanza di far sentire la propria voce ai più potenti.

Invitati dal dirigente scolastico Silvia Colombo, all’evento hanno preso parte l’assessore all’istruzione Giuseppe Ierace, il presidente del consiglio d’istituto e del comitato genitori Luana Laura e Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia, che ha rivolto un monito alle nuove generazioni presenti affinché possano avvicinarsi sempre più alla tematica ambientale e aiutare il pianeta in difficoltà.