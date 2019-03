Giovedì amichevole a Bogliasco contro la Sampdoria per leve 2006 e 2008 della Sanremese

Sanremo. Nuova importante occasione di crescita sportiva per i giovani biancazzurri della Sanremese, lo scenario sarà il celebre centro atletico di Bogliasco, i colori avversari saranno il blucerchiato della Sampdoria.

In calendario giovedì 7 marzo, saranno le leve 2006 e 2008 a disputare degli incontri amichevoli contro i pari età genovesi. “È una bella opportunità per i nostri ragazzi e, in generale, per la nostra società sportiva, dimostriamo ancora una volta di rinsaldare e mantenere importanti rapporti con sodalizi professionistici in grado di proporre momenti di grande qualità per tutto il movimento” – chiosa il responsabile organizzativo biancazzurro Aleandro Dal Monte.