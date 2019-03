Giovane trovato in gravi condizioni a Vallecrosia: risolto il giallo

Vallecrosia. Ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da una finestra, il 32enne originario di Palermo trovato a terra intorno alle 5, semi incosciente in via Maonaira, traversa di via Colonnello Aprosio.

Il giovane, che lavora sia in Riviera che in Costa Azzurra, è ora ricoverato in prognosi riservata al Santa Corona di Pietra Ligure. Nello schianto al suolo ha riportato un grave trauma cranico, un trauma al bacino e uno pnumotorace

A soccorrerlo è stato il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Azzurra (Misericordie) di Vallecrosia che ha portato il giovane in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo. A ricostruire l’accaduto sono stati i carabinieri.