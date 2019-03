Giornate più lunghe e risparmio energetico: ritorna l’ora legale

Sanremo. Alla fine di marzo si passerà dall’ora solare all’ora legale. Infatti, la notte tra sabato 30 e domenica 31 alle 2 le lancette degli orologi andranno spostate avanti di 60 minuti.

Per risparmiare corrente e sfruttare le ore solari, nel 1966 il cambio dell’ora è entrato ufficialmente in vigore nei paesi dell’Unione Europea. Questo fenomeno avviene in orario notturno per non scombussolare il traffico e i ritmi di vita giornaliera. Il cambio d’ora però porta anche degli svantaggi per la nostra salute, infatti la perdita di un’ora di sonno incide negativamente sul sistema cardiovascolare.

A causa delle numerose lamentele da parte dei cittadini su questo cambio, la Commissione Europea ha proposto all’Ue la libertà di scelta da parte degli Stati membri riguardo l’abolizione dell’ora legale. Non avendo ancora trovato un accordo però, la decisione è stata rimandata al 2021. L’ora legale ci accompagnerà fino all’ultima domenica di ottobre.

(Hanno collaborato Mariapaola Grasso e Erja Frisiani Parisetti della 3AM del Liceo Artistico “Amoretti” di Imperia)