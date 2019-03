L’acqua come fonte e simbolo di vita. In occasione della XXVI “Giornata Mondiale dell’Acqua”, celebrata lo scorso fine settimana a Matera, il maestro orafo Michele Affidato insieme al Presidente dell’Ass. “Acque Minerali Academy” Daniele Valente, hanno consegnato a S.E. Mons. Giuseppe Caiazzo Arcivescovo di Matera – Irsina un’opera molto particolare, realizzata dal maestro orafo.

Si tratta di un’esclusiva bottiglia con acqua prelevata presso una fonte a “Petelia”, oggi Strongoli, sorgente storica situata nel territorio dove è nato Papa Antero. Un vero e proprio omaggio alla Capitale Europea della Cultura 2019, contestualmente, simbolo di Città dell’Acqua. La bottiglia è caratterizzata dal “Cristogramma IHS”, realizzato in argento e oro, quale richiamo a

Gesù essenza di Vita eterna. Nel corso della consegna, avvenuta presso la Cattedrale di Matera, S.E. Mons. Giuseppe Caiazzo ha detto tra le altre cose: “L’acqua è simbolo della vita, per questo noi riconosciamo Gesù come Fonte di vita eterna”. L’evento è stato patrocinato dall’Arcidiocesi Materana, dalla Presidenza del Parlamento Europeo, dalla Pontificia Accademia della Vita, Regione Basilicata, Regione Puglia, Regione Calabria, Unicef, Sigea Italia, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Fondazione Matera-Basilicata 2019, dalla Fondazione Malagutti, e dai comuni di Cosenza e Crotone.

Tra i presenti il Ministro della Cultura del Montenegro Aleksandar Bogdanovic, il Segretario di Stato del Montenegro Mr. Drazen Blazic, l’Ex Presidente della Camera Irene Pivetti ed il Cavaliere Professore Giancarlo Elia Valori. Dopo la consegna della speciale bottiglia nel pomeriggio si è tenuto sempre a Matera, presso la chiesa di “Cristo Flagellato e della corte dell’Ex

Ospedale San Rocco”, donata in concessione per l’evento dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, il convegno dal titolo “Acqua Fonte di Vita”, al quale sono intervenuti rappresentanti del mondo delle Istituzioni, studiosi e esperti dell’acqua di levatura internazionale e momento in cui è stata promossa una raccolta fondi volta alla realizzazione di un pozzo in Burkina Faso.

«Quello che abbiamo realizzato - dichiara Affidato - è un lavoro particolare, ricco di significato. L’acqua è vita, è un elemento indispensabile per l’uomo e l’universo. Inoltre è un elemento fondante nella religione cattolica, che vede in Cristo l’acqua di vita vera».