Giornata Mondiale della Donna, gli eventi del Centro Iniziativa Donne di Sanremo

Sanremo. Per l’8 marzo, Giornata Mondiale della Donna, il Centro Iniziativa Donne di Sanremo propone per venerdì 8 marzo la visione del film “Gloria Bell” del regista cileno Sebastian Lelio.

Il ritratto di una donna forte e fragile insieme che sa risollevarsi quando tutto sembra affondare, che ha la capacità di ripartire, di ritornare in pista e di danzare ancora, in collaborazione con il cinema-teatro Ariston di Sanremo presso la sala Tabarin. Gli spettacoli saranno alle 17:30, 19:30 e 21:30 con un promozione a €4 per le donne.

Sabato 9 marzo alle 16:30 presso la sala conferenze dell’hotel Nazionale in via Matteotti 3 a Sanremo si terrà la presentazione del libro “Quando manca l’amore” (Curti editore) di Federica Maria Organia. L’autrice dialoga con Silvana Ricci. La cittadinanza è cordialmente invitata.