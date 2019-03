Ospedaletti. Per il quarto anno consecutivo la Città delle Rose e il suo verde pubblico passano per una settimana sotto la cura degli studenti della scuola Agraria dell’Alta Savoia. Il comune di Ospedaletti e l’Istituto Aicardi di Arma di Taggia hanno stipulato una convenzione per gestire un progetto di alternanza scuola lavoro con gli studenti frequentanti i corsi di studio.

Come già avvenuto in precedenza anche in questi giorni il connubio è stato bissato con la presenza degli studenti francesi che, gemellati con l’Aicardi hanno fatto pratica all’interno delle aree verdi cittadine. L’entusiasmo mostrato dai ragazzi e dall’intero corpo docente dimostra quanto attenta e costruttiva sia la tematica legata all’ambiente nel nostro comprensorio. Difatti lo sviluppo non solo economico del comparto agricolo-forestale e quindi ambientale non può prescindere da una corretta formazione effettuata sul campo.

Che questa esperienza possa essere d’auspicio per una continua cooperazione e fratellanza tra i popoli. L’Amministrazione Comunale di Ospedaletti nell’augurarsi di poter proseguire nei prossimi anni questa iniziativa, ringrazia i ragazzi italiani e francesi gemellati per l’occasione, il corpo docente dell’Istituto Aicardi e dell’Istituto Francese della Savoia in attesa di rincontrarli l’anno prossimo per una nuova e ancor più entusiasmante esperienza.